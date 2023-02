"Madonna del Fuoco, finalmente gioia e libertà"

di Alessandro Rondoni "Quest’anno, dopo tre anni di pandemia, il Duomo e la città di Forlì possono finalmente esprimere in tutta libertà la gioia della festa della Madonna del Fuoco, patrona principale della diocesi e regina di Forlì". Lo ha detto ieri il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, durante il saluto iniziale che ha rivolto ai fedeli prima della messa solenne in rito pontificale. Migliaia i forlivesi che durante tutta la giornata hanno affollato il Duomo per assistere alle messe, pregare davanti all’immagine della patrona, chiedere una grazia o un’intercessione, per poi mescolarsi nelle vie gremite con le tradizionali bancarelle. Mons. Corazza ha ringraziato l’Amministrazione comunale per il restauro del monumento della Madonna del Fuoco, che "ora risplende in tutta la sua bellezza" nella piazza antistante al Duomo, inaugurato il giorno della vigilia. Nell’omelia, ha poi aggiunto che "una statua della Madonna in piazza esprime la volontà di Dio di esserci accanto nella quotidianità della vita, non per invadere lo spazio della libertà, ma per custodire e coltivare l’amore per la vita di ogni uomo". La liturgia, trasmessa anche in diretta su TeleRomagna, è stata concelebrata dai vescovi emeriti Lino Pizzi e Giorgio Biguzzi (per anni in servizio a Makeni...