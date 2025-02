Madonna del Fuoco: mostra alla Chiesina del Miracolo e al S. Sebastiano

Riti religiosi in duomo e bancarelle in centro oggi per la Madonna del Fuoco, patrona della città di Forlì, con le tipiche ‘piadine’ fra le proposte più tradizionali. Fra le varie cerimonie religiose lungo tutta la giornata, alle ore 11 il solenne pontificale presieduto dal vescovo Livio Corazza, animato dai cori della diocesi e trasmesso in diretta tv su Teleromagna; alle 18 la messa presieduta da don Enrico Casadei, vicario generale della diocesi; infine alle 19.15 la messa presieduta da mons. Erio Castellucci, il forlivese arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi.

In occasione della festa l’associazione Fo-Fa propone la mostra ‘In Signum Gratiae. Disegni inediti di Tito e Galileo Chini’, a cura degli storici dell’arte Alberto Bondi ed Elisa Garavini. La rassegna è allestita in due luoghi: nella Chiesina del Miracolo, in via Cobelli, dove sarà visitabile oggi dalle 9 alle 18.30 con orario continuato, e all’Oratorio di San Sebastiano fino a domani (oggi apertura dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19).