Madonna del Fuoco, statua svelata L’omaggio in tempo per la festa

La colonna con la statua della Madonna del Fuoco, patrona di Forlì, si è svelata alla città: nel pomeriggio di ieri, in piazza del Duomo, è stata inaugurata a conclusione dei lavori di restauro. Il monumento, illuminato dal sole, svettava nella sua nuova veste candida, circondato da un cielo azzurro e dalla gioia dei forlivesi presenti, emozionati nell’ammirare la bellezza del manufatto.

"Lunedì sera, di ritorno dalla messa di novena per la nostra patrona – racconta il vescovo Livio Corazza – mi sono fermato a guardare la statua circondata dalla luce di una luna piena: un bel segno che rappresenta la luce del Signore che ci avvolge nei momenti di difficoltà e tristezza". Il monumento ha subito interventi di pulizia e lavaggio con acqua pura, per una spesa di oltre 68mila euro, necessari visto l’importante attacco biologico di muschi e licheni portati dal vento. Inoltre la statua, che ha un’età di quasi 300 anni accusava i segni del tempo che passa.

"Il Gesù bambino in braccio a Maria – ricorda il vescovo – è sovrastato da un’aureola del 1928 che rappresenta un segno di devozione delle donne forlivesi a 500 anni dal prodigio della Madonna del Fuoco. Quindi attenzione per Maria che dato la vita a Gesù e che infonde speranza e coraggio a tutti noi in questi tempi difficili e complicati". Il sindaco Gian Luca Zattini, accompagnato dal confalone comunale, manifesta emozione e devozione: "Una giornata stupenda, un momento magico per la città che da secoli è legata a questa immagine sacra, con i tanti forlivesi che nel tempo si sono inginocchiati, hanno pregato nei momenti di gioia e di dolore, chiedendo la grazia alla Madonna". Gli fa eco l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani che è soddisfatto per "aver rispettato i tempi del restauro, grazie al proficuo lavoro dei tecnici e delle maestranze, e siamo riusciti così a consegnare per la festa a tutti i cittadini la gioia di una Madonna bella e protettrice".

La cerimonia ha poi visto la benedizione della corona di fiori da parte del vescovo, con la recita dell’Ave Maria. A quel punto i Vigili del Fuoco sono saliti fino alla sommità della statua per omaggiare la Madonna del Fuoco. Una delegazione di bambini delle scuole materne ed elementari di Forlì, invece, ha apposto i disegni dedicati alla patrona sulla cancellata del monumento, come vuole la tradizione della Fiorita. Nell’edizione di quest’anno, domenica scorsa, attorno alla colonna c’erano ancora i ponteggi, dunque l’omaggio era stato portato dentro il duomo. In attesa di ritrovare il luogo nuovamente accessibile, in tempo per la festa di oggi.

Gianni Bonali