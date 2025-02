Madonna del Fuoco, un capolavoro. In mille per la lezione sul quadro

Un’immagine che attraversa i secoli, una devozione che non conosce tempo. Ieri pomeriggio, la xilografia della Madonna del Fuoco, patrona della città, ha attirato circa un migliaio di persone in Duomo per l’appuntamento con la rassegna ‘Un’opera al mese’. La cattedrale di piazza Ordelaffi era colma di curiosi: nei banchi della navata centrale era impossibile trovare un posto a sedere, mentre lungo quelle laterali molti hanno seguito l’evento in piedi.

L’approfondimento ha ripercorso la storia dell’immagine sacra – di cui Forlì ha festeggiato la ricorrenza pochi giorni fa –, sopravvissuta all’incendio del febbraio 1428 che distrusse la scuola di via Cobelli dove era custodita. "Questa straordinaria partecipazione di pubblico – ha detto il sindaco Gian Luca Zattini – ci dimostra che la Madonna del Fuoco è ancora un simbolo per la comunità forlivese. In una società usa e getta, riscoprire queste opere è un gesto importante". Tra i presenti anche il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, gli assessori Vittorio Cicognani ed Emanuela Bassi e il vescovo Livio Corazza.

A raccontare l’opera sono stati Stefano Benetti, dirigente comunale del Settore Cultura, e la storica dell’arte Silvia Urbini. "L’immagine ha attraversato tre fasi di vita – spiega Benetti –: il miracolo, la consacrazione a culto pubblico grazie alla maestosa processione del 1636 e, infine, la moltiplicazione di immagini dell’opera, sia dentro che fuori la città". Ad arricchire la serata, accanto alla xilografia, è stata esposta anche una lunetta coeva attribuita allo stesso autore, il pittore Mastro Pedrino. Questa tempera su tavola illustra sia il miracolo che il successivo trasporto dell’opera in chiesa.

"La Madonna del Fuoco è probabilmente la xilografia italiana più antica che possediamo – sottolinea Urbini –. L’opera fa parte di un gruppo di otto immagini mariane del Quattrocento, destinate principalmente alle persone comuni e, talvolta, alle strutture religiose. Poche di queste stampe sono arrivate fino a noi, poiché venivano usate nella quotidianità e quindi erano soggette all’usura. Inoltre, i critici non attribuivano loro grande valore, considerandole indegne di essere collezionate". Secondo Urbini, la xilografia in Europa era molto diffusa tra il ‘400 e il ‘500: "Erano immagini a basso costo – conclude l’esperta –, stampate in molte copie da matrici lignee, più resistenti delle lastre di rame".

Il pubblico ha anche potuto ammirare alcune stampe antiche provenienti dalle Raccolte Piancastelli e il volume di Giuliano Bezzi, ‘Il Fuoco trionfante’ del 1637, che narra la spettacolare processione dedicata alla patrona.