Madonna del Lago, preghiere e spettacoli

Domani è festa solenne al santuario della Madonna del Lago, patrona della città di Bertinoro e, insieme alla Madonna del Fuoco, della diocesi di Forlì-Bertinoro. Il programma prevede oggi alle 15 la fiorita dei bambini alla Madonna, poi la preghiera con gli ospiti della Casa della Carità di Bertinoro e alle 17.30 la messa con gli anniversari di matrimonio. Seguiranno apericena e, alle 20.30, ’Spem contra spem’, concerto ispirato ai diari di Etty Hillesum.

Domani la messa sarà celebrata alle 9, animata dall’Unità pastorale di Bertinoro e Fratta Terme, e alle 11, presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza. Nel pomeriggio la festa continuerà con la recita del rosario alle 17, cui seguirà la messa celebrata dal parroco, don Gabriele Pirini.

Dalle 14.30 torna la Festa dei limoni con animazione per bambini e alle 18 Alexander Dj White. Saranno allestiti stand gastronomici.

Nel santuario ai piedi di Bertinoro si venera l’immagine, di stile orientale, dipinta su tela e aderente ad una tavola di legno che, secondo la tradizione, fu tratta in salvo nell’VIII secolo durante la lotta iconoclasta. Portata all’abbazia di Santa Maria d’Urano, scomparve ripetutamente per ricomparire sempre vicino al lago, dove poi fu edificato il santuario. L’immagine rappresenta la Madonna in trono con il bambino Gesù e misura oltre un metro di altezza, ma è visibile solo la parte superiore perché quella inferiore è coperta da una lamina d’argento, opera artigianale del 1741. Varie volte, la prima nel 1636, l’immagine della Madonna fu portata solennemente nella Cattedrale di Bertinoro e ancora oggi, in occasione della festa, si ripetono i pellegrinaggi mentre all’esterno del santuario vengono allestite le bancarelle con i tradizionali cedri. Fino all’inizio del 1800 i monaci Camaldolesi ebbero il possesso della chiesa, che passò poi al clero diocesano e nel 1884 ai missionari del Preziosissimo Sangue di San Gaspare del Bufalo che la ressero fino al 1938. Il 3 giugno 1857 il santuario ebbe anche il privilegio della visita di Papa Pio IX durante il suo viaggio nello Stato Pontificio. Nel 1793 la Sacra Congregazione dei Riti convalidò per la Madonna del Lago il titolo di principale patrona della città di Bertinoro, esteso nel 1935 a tutta la diocesi.

Alessandro Rondoni