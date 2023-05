Madonna del Molinetto, oggi s’inaugura il tempietto restaurato

Sarà inaugurato oggi a Tredozio il sacello restaurato della Madonna del Molinetto, all’ingresso del paese verso Modigliana, davanti al cimitero. L’inaugurazione avverrà alle 18.30, a conclusione del mese mariano di maggio, all’interno della celebrazione della messa, presieduta dal vescovo di Faenza-Modigliana, Mario Toso, insieme al parroco don Massimo Monti. Il tempietto sorge sul luogo in cuisi trovava originariamente l’immagine in terracotta della Beata Vergine delle Grazie, che nel 1748 manifestò tanti fatti prodigiosi e che dal 1752 fu collocata nella chiesa della Compagnia al centro del paese.

Il tempietto costruito nel 1967, su iniziativa del pievano di allora, il rocchigiano don Adriano Tassinari, è opera dell’architetto Umberto Carloni e i bassorilievi sono del pittore tredoziese don Leonardo Poggiolini. A restaurare il monumento è stato un Comitato promotore, formato da Valter Tassinari, Pierluigi Albonetti, Coloro Rustichelli, Riccardo Poggiolini, Carabinieri, Carabinieri forestali, Protezione civile. Costoro hanno dedicato parte del tempo libero a questa benemerita opera di sensibilizzazione non solo per il gusto del bello, ma anche per il bene che nutrono per il loro paese.

Quinto Cappelli