Madonna del Popolo: 10 giorni di festa a Meldola

Festa della Madonna del Popolo di Meldola: saranno dieci giorni di manifestazioni religiose, culturali e sportive da oggi al 22 settembre programmate dalla Comunità Cristiana Cattolica Meldolese, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale per onorare la patrona della Città sia nel capoluogo che nelle frazioni. Nei giorni di festa la facciata della Chiesa di San Nicolò e la piazza saranno illuminate a cura della ditta GZ Luminarie. Si parte oggi alla piscina comunale con la festa dei Centri Estivi Meldolesi (Parrocchia-Creattiva, Evergreen, Meldola Calcio e Nonno Banter 57) e alle 18 i saluti del sindaco Roberto Cavallucci e del vescovo Mons. Livio Corazza.

Domani a Vitignano dalle 19 ‘Serata Insieme’ con cena nell’area adiacente alla Chiesa. Si prosegue domenica alla Chiesa di San Nicolò con la ‘Fiorita della Madonna’ alle 10,15, mentre lunedì alle 18,30 a Ricò S. Rosario, alle 19 S. Messa. Invece alle 20 alla Terrazza Medusa Meldola ‘Serata per Gaza’ in collaborazione con la Coop. Casa del Lavoratore, giro pizza a favore della popolazione di Gaza, tramite Caritas Patriarcato di Gerusalemme. Segue presentazione del libro ‘I palestinesi. Storia di un popolo e dei suoi movimenti nazionali’, a cura di Milad Basir, giornalista italo-palestinese cattolico. Martedì alle 19 a San Colombano S. Messa. Inoltre presso i campi da tennis di Meldola serata in collaborazione con il Circolo Tennis Meldolese con la finale del primo Trofeo di tennis ‘Città di Meldola - Madonna del Popolo’.

Mercoledì alle 20.45 Arena Hesperia: ‘Dove va la Chiesa?’, incontro pubblico con don Erio Castellucci (in caso di maltempo, nel Teatro Dragoni) e giovedì Giornata della Famiglia: 20.15 liturgia di ringraziamento con la celebrazione degli anniversari di matrimonio e alle 21 in Arena Hesperia serata per le famiglie, brindisi in onore degli sposi e tombola animata da Endriu. Le manifestazioni proseguono venerdì 19 con la Giornata degli anziani e degli ammalati: alle 17 messa con unzione degli infermi presieduta da don Mauro Petrini e alle 18,30 in piazza Felice Orsini ‘Podistica del Buon Con-vivere’ con percorso breve o lungo. A seguire serata animata da Parallelo 44 con food truck.

Sabato 20 lodi mattutine, vespri, messe, rosario e alle 18 messa solenne presieduta da Mons. Livio Corazza. In piazza Orsini alle 21 serata con l’orchestra spettacolo Frank David e alle 23 dalla collina del Seminario fuochi d’artificio. Domenica 21 Giornata di Festa con eventi religiosi e ricreativi: dalle 14,30 in piazza Orsini ‘Pomeriggio Insieme’, si canta e si balla con i cantastorie di Romagna e la scuola New Dance Club, nell’arena Hesperia giochi a squadre con Nonno Banter 57. Si prosegue alle 18 con la Processione nel borgo, presieduta da Mons. Livio Corazza, con benedizione della città e alle 20,30 serata con i quiz de ‘Il Cervellone’ ed estrazione numeri vincenti della sottoscrizione a premi. Gran finale lunedì 22 ‘Giornata del suffragio’ con alle 7 lodi mattutine, messa per tutti gli iscritti alla Compagnia della Madonna del Popolo, mentre alle 19 messa in suffragio dei parroci defunti in particolare Mons. Amaducci, Mons. Zanetti e Mons. Zattini.

"Ringraziamo tutte le associazioni, le ditte, i volontari – commentano il sindaco Roberto Cavallucci e don Enrico Casadio della Comunità Cristiana Cattolica Meldolese – e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione e alla realizzazione della festa, una ricorrenza religiosa importantissima che è anche un bellissimo momento di incontro e socialità per tutti i meldolesi".

Oscar Bandini