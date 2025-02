Madonna del Popolo spostata in autunno?. La consigliera Bruno interroga il sindaco

Rimane "un mistero la questione del presunto spostamento delle celebrazioni della Madonna del Popolo – previste a fine agosto –, dalla data tradizionale del calendario liturgico, cioè la domenica dopo l’Ottava dall’Assunzione di Maria, a un’imprecisata domenica di fine settembre". Lo dice Lara Bruno, capogruppo di Meldola Futura, che martedì ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale. "Da quel che mi risulta, l’eventuale spostamento di data dopo oltre 400 anni è indigesto a molti meldolesi e metterebbe la nostra festività in competizione con altri eventi autunnali consolidati nel territorio. La novità è anche un impiccio per le numerose aziende locali, che da sempre considerano ’Patrono’ la solennità della Madonna del Popolo. Infatti si andrebbe a eliminare la festività infrasettimanale del lunedì, in luogo di una festività di domenica, provocando un’inattesa modifica a budget, calendario aziendale e piani ferie già elaborati. Dunque, qualora l’Amministrazione avesse a disposizione informazioni più precise, credo debba farsi parte attiva per aggiornare anche le attività meldolesi per gli inevitabili adeguamenti".

Sempre Bruno ha presentato un ordine del giorno, votato all’unanimità, sulla promozione di corsi di Primo Soccorso pediatrico, in particolare per il personale scolastico, e l’ordinaria manutenzione dei defibrillatori automatici esterni situati nei luoghi pubblici. "Ho apprezzato – dice – l’ampia condivisione e che l’Amministrazione si sia attivata con urgenza per verificare le strumentazioni".

l. b.