Madonna del Popolo, una settimana intensa

Dopo la larga partecipazione di fedeli e cittadini nel primo fine settimana della Festa della Madonna del Popolo di Meldola, si prosegue domani alle 20.45 all’Arena Hesperia presso cui si terrà ‘Dove va la Chiesa?’, incontro pubblico con l’arcivescovo di Modena e teologo mons. Erio Castellucci (in caso di maltempo l’appuntamento sarà al Teatro Dragoni).

Giovedì sarà la volta, poi, della Giornata della Famiglia: alle 20.15 liturgia di ringraziamento con la celebrazione degli anniversari di matrimonio; a seguire, alle 21, all’Arena Hesperia serata per le famiglie, brindisi in onore degli sposi e tombola animata da Endriu.

Le manifestazioni proseguiranno venerdì con la Giornata degli anziani e degli ammalati alle 17 con unzione degli infermi presieduta da don Mauro Petrini e alle 18.30 in piazza Felice Orsini ‘Podistica del Buon Con-vivere’; a seguire serata animata da Parallelo 44 con food truck. Sabato lodi mattutine, vespri, Ss. messe, rosario e alle 18 S. messa solenne presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza; quindi in piazza Felice Orsini alle 21 serata con l’orchestra spettacolo Frank David e alle 23 dalla collina del Seminario i fuochi d’artificio.

Domenica Giornata di Festa con eventi religiosi e ricreativi: dalle 14.30 in piazza Felice Orsini ‘Pomeriggio Insieme’, si canta e si balla con i cantastorie di Romagna e la scuola di ballo New Dance Club, nell’arena Hesperia giochi a squadre con Nonno Banter 57. Si prosegue alle 18 con la processione nel borgo presieduta da mons. Livio Corazza, con benedizione della città; alle 20.30 serata con i quiz de ‘Il Cervellone’ ed estrazione dei numeri vincenti della sottoscrizione a premi.

Infine lunedì 22 settembre ‘Giornata del suffragio’ con la messa alle 19 in ricordo dei parroci defunti, in particolare nell’occasione i sacerdori Amaducci, Zanetti e Zattini.

o. b.