Madonna del Rosario, al via le celebrazioni oggi a Santa Sofia

Le celebrazioni della Madonna del Rosario a Santa Sofia iniziano oggi alle 20,30 nella chiesa parrocchiale con il rito penitenziale e la celebrazione del sacramento della riconciliazione. Domani alle 20,30, recita del rosario meditato su alcune riflessioni di don Luigi Giussani. Sabato alle 18 santa messa e alle 20,30 processione per le vie del paese con l’immagine della Madonna del Rosario al suono della Banda Roveroni e con il percorso illuminato dai fedeli. Domenica 1 ottobre, alle 11 e alle 18 messe e alle 15 apertura dell’anno catechistico e festa per i bambini. Infine domenica pomeriggio, nell’area adiacente alla parrocchia di via Nefetti, sagra popolare organizzata dalla comunità parrocchiale in collaborazione con il Gruppo K con l’angolo del dolce e giochi. Funzionerà uno stand gastronomico con piadina fritta, caldarroste e vin brulè.