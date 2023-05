Madonna della Pace Celebrazioni da oggi

La parrocchia di Regina Pacis celebra domenica la Madonna della Pace. In preparazione, oggi alle 20.30 si svolgerà la processione con l’immagine della Madonna per le vie della parrocchia, e domani, nel pomeriggio e alla sera, saranno promosse saranno attività ricreative e culturali. Domenica alle 10.30 il parroco, don Roberto Rossi, celebrerà la messa solenne seguita alle 12.30 dal pranzo comunitario. Nel pomeriggio e in serata spettacoli, animazione e musica. L’immagine della Madonna della Pace, attribuita a Vitale da Bologna e restaurata nel 1984, fu collocata nella chiesa di Regina Pacis nel 1985, in occasione del ventennale della parrocchia.