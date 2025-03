Madonna dell’Umiltà, la chiesa sarà restaurata

L’amministrazione comunale di Galeata ha approvato in queste ore il progetto esecutivo per i lavori di restauro scientifico della chiesa dedicata alla Madonna dell’Umiltà, venerata come patrona del Comune insieme a Sant’Ellero.

Le origini della chiesa risalgono alla seconda metà del Seicento, quando Pier Francesco Braciolini, sergente maggiore di origine pistoiese, fece costruire una celletta dove collocò l’immagine della Madonna dell’Umiltà, venerata nella sua città natale: il culto si consolidò, poi, anche a Galeata.

Il costo complessivo di questo stralcio è di 105.000 euro e la progettazione è dell’architetto Emanuele Ciani. "I lavori consistono nel restauro di tutti i paramenti murari esterni ed interni - si legge nella relazione tecnica - la demolizione dell’intonaco cementizio situato a terra di recente fattura con la realizzazione di un ciclo di intonaco deumidificante e relativa tinteggiatura e velatura a calce per contrastare e rallentare il fenomeno dell’umidità di risalita. In particolare l’eliminazione degli intonaci a vivo di muro, interno ed esterno per le sole parti cementizie ammalorate da umidità di risalita ed in fase di distacco, la rifacitura di intonaco deumidificante a calce la eliminazione di macchie solubili, la rimozione degli elementi incongrui sulle superfici metalliche, pulitura, rifinitura per la rimozione di scialbi, incrostazioni, ridipinture, stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d’intonaco. La fase di recupero riguarderà la restituzione dell’unità di lettura cromatica dell’opera – aggiunge la nota – e l’applicazione di fondo impregnante all’acqua a base di silicati, per interni e esterni, a base di una combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad alta penetrazione. Infine la tinteggiatura di intonaci e velatura superficiale ad effetto antichizzato".

A sua volta il sindaco Francesca Pondini: "Sono estremamente soddisfatta di dare l’avvio al primo stralcio dei lavori di restauro della chiesa della Madonna dell’Umiltà, edificio di proprietà comunale che rappresenta un importante punto di riferimento non solo religioso ma anche culturale. La chiesa, fra l’altro, si trova lungo l’itinerario del parco storico-archeologico di Mevaniola e della villa di Teodorico e sul percorso della via Romea Germanica. Ringraziamo la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forli ed Unica Reti per aver finanziato le spese dell’intervento".

Oscar Bandini