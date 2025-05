Madre e figlia azzannate in casa dal loro pitbull

Castrocaro (Forlì), 19 maggio 2025 – Ha destato preoccupazione e sconcerto ieri mattina a Castrocaro Terme e Terra del Sole l’atterraggio di un mezzo dell’elisoccorso nella zona di via del lavoro, nei pressi del Conad ‘grande’. Un intervento resosi necessario a seguito di un incidente verificatosi in ambito domestico: madre e figlia, entrambe adulte, sono state aggredite dal cane di famiglia, un pitbull. Valutata l’entità delle ferite, per i soccorritori è scattato il codice rosso. L’elimedica del 118 è atterrata vicino all’abitazione delle due donne, poi trasferite all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, chiamati a chiarire la dinamica dell’incidente.

Il cane è stato trattato e messo in sicurezza, come previsto a livello normativo, dal servizio veterinario Ausl. La notizia ha fatto subito il giro dei due paesi, dove in un primo momento si era erroneamente diffusa la notizia, poi smentita, del coinvolgimento nell’aggressione di una bimba. Il clamore tuttavia non si è sopito, poiché entrambe le donne sono molto conosciute e apprezzate nelle cittadine riunite sotto un unico gonfalone.

Tra paura e rassicurazioni, sui social si è scatenata la polemica sulla gestione di cani ritenuti ‘pericolosi’, ma un’amica di famiglia delle donne assalite esclude che l’animale avesse mai dato segni di aggressività, anzi. A rinfocolare gli animi il fatto che a cadenza quasi quotidiana le pagine facebook accolgano annunci di cani, dotati di regolare microchip, perduti o ritrovati sulla pubblica strada. Episodi che quasi sempre si risolvono in maniera positiva, ma che rischiano di mettere seriamente a rischio l’incolumità dei passanti e degli stessi animali.