Maestra del lavoro. Premiata da Mattarella:: "Una grande emozione"

La forlivese Rosanna Cera, dipendente della ditta ‘Zavatti Gino’, ha ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ‘Stella al Merito del Lavoro’, la più alta onorificenza dello Stato spettante ad un lavoratore dipendente. Premiata già lo scorso 1° maggio dalla sezione provinciale dei ‘Maestri del Lavoro’ insieme ad altri sette lavoratori del territorio, la 75enne forlivese è stata poi sorteggiata per ricevere la massima onorificenza direttamente al Quirinale, venerdì.

Una vita a servizio della ‘Zavatti’, cinquant’anni di lavoro nel settore metalmeccanico, un’attenzione costante nel migliorare il proprio lavoro e una fiducia consolidata da parte dei proprietari, nonchè un conseguente aumento dei compiti e delle responsabilità all’interno della gestione aziendale. Queste le caratteristiche che le hanno permesso, già a maggio, di rientrare in quel premio speciale. "Ho iniziato a lavorare in ditta a 23 anni, iniziando come semplice segretaria – spiega Rosanna Cera –. Con gli anni poi sono passata alla contabilità, alla gestione degli ordini con clienti e fornitori, poi preventivi dei lavori con ditte esterne o banche. Dopo 52 anni sono ancora lì, è un ambiente piccolo, direi che è come una famiglia".

Due giorni fa a Roma l’emozionante riconoscimento di una vita lavorativa costante, in cui ha accumulato grande esperienza nel settore e un rapporto prezioso con tutti in azienda. All’inizio quando ho saputo della nomina ho detto subito di non voler andare, perché sono una persona semplice, non amo essere al centro dell’attenzione. Poi dopo sia la mia famiglia sia il mio titolare mi hanno detto frasi del tipo ‘quanto ti ricapiterà un’emozione del genere, di incontrare il presidente Mattarella e di ricevere un’onorificenza così...?’. Quindi ho pensato all’età che avanza e alla soddisfazione che avrei avuto e mi sono convinta ad andare".

Infine, una dedica speciale, non solo alla ditta e ai colleghi: "Un pensiero importante va alla mia famiglia e al mio titolare, sicuramente, poi all’altro mio figlio, che adesso purtroppo non c’è più".

Sergio Tomaselli