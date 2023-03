Maestri del lavoro, festeggiati i 100 anni della Federazione

La Federazione Nazionale Maestri del Lavoro Consolato di Forlì-Cesena ha festeggiato i 100 anni del sodalizio svolgendo l’assemblea di bilancio consuntivo 2022 al centro operativo di Romagna Acque a Capaccio (S. Sofia) ed in seguito visitando la diga di Ridracoli. Il Console provinciale Massimo Marescalchi, dopo aver introdotto i lavori, ha lasciato la parola al sindaco di S. Sofia Daniele Valbonesi che, oltre a ringraziare i presenti, ha ricordato come la diga sia l’opera pubblica più importante che la Romagna abbia realizzato negli ultimi 50 anni e che ha risolto in gran parte i problemi del rifornimento idro potabile di 1 milione di cittadini delle tre Province. Poi il sindaco e il console hanno premiato i maestri che da 15 anni fanno parte del Consolato di Forlì: Giorgio Agnoletti (Modigliana), 68 anni già all’ Alpi Spa; Ermanno Casadei (Bertinoro), 71 anni - Antonelli srl di Cesena; Milena Foschi (Cesena), 67 anni - Perini legnami snc Cesena; Franca Laghi (Forlimpopoli), 81 anni - Cassa Risparmi Forlì; Arturo Negretti (Castrocaro Terme), 74 anni - Electrolux; Quinto Nuti (Forlì), 73 anni - Eloctrolux; Doriano Versari (Meldola), 72 anni - Pantieri. A seguire per i 25 anni di appartenenza al sodalizio Adriano Sartori (Castrocaro Terme), 77 anni - Electolux Zanussi Spa e per i 30 anni Gino Giuliani (Forlimpopoli), 86 anni - Industrie Zanussi Spa. A seguire il funzionario di Romagna Acque Piero Lungherini ha accompagnato nella visita gli ospiti al centro di potabilizzazione, il ‘cervello’ dell’Acquedotto di Romagna e la diga. Il console ha poi ricordato che la Federazione promuove diversi progetti che investono il settore dela sostenibilità ambientale con ‘Natura Di’ e ‘Maestri del Lavoro nel mondo dell’agricoltura’.

o.b.