’Maestri e Allievi’ al S. Sebastiano

Fino al 30 gennaio all’Oratorio San Sebastiano si terrà la mostra ’Maestri e Allievi’, realizzata nell’ambito del progetto ’Giovanni Testori. Le stagioni d’oro di un milanese a Forlì’, a cura di Casa Testori, con il sostegno del Comune di Forlì e in collaborazione con Aiuto Adolescenza e Teatro Giovanni Testori. La mostra ripercorre la storia della Compagnia dell’Arca, nata nel 1974 a Forlì da un gruppo di studenti desiderosi di trovare una modalità espressiva nuova, utilizzando la forma del teatro come collante di questa esperienza. Decisivo per la storia della Compagnia è l’incontro con Testori nel 1978. Lo scrittore rimane colpito dall’entusiasmo e dalla dedizione dei giovani attori e affida loro la messa in scena dell’ultimo testo al quale stava lavorando ’Interrogatorio a Maria’. Ingresso libero. Apertura tutti i giorni 16-20, sabato anche 10-12. Tutti i giorni alle 18 visita guidata ed evento.