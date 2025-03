Maf, alla scoperta dell’arte del vetraio

Domani alle 16,30, al Museo Archeologico di Forlimpopoli si svolge l’ultimo laboratorio del ciclo ‘Sabati in famiglia – Vivi il Medioevo’, dedicato a bambini e famiglie. Questa volta i giovanissimi partecipanti andranno alla scoperta dell’arte del vetraio. Dopo aver ascoltato la storia di Guglielmo, un giovane apprendista nella bottega di un vetraio veneziano, i bambini impareranno come si creavano i rosoni e le vetrate colorate delle cattedrali e poi realizzeranno il piccolo rosone medievale da applicare alla finestra della cameretta. Biglietto intero 5 euro; biglietto famiglia (2 adulti + 2 bambini) 12 euro. Per i bambini fino a 5 anni ingresso gratuito. Info: 337.118 0314.