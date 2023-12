Maf, caccia al tesoro a tema natalizio Ultimo appuntamento con i laboratori natalizi per bambini e famiglie al Museo Archeologico Tobia Aldini - Maf. Caccia al tesoro per trovare le renne di Babbo Natale. Quota di partecipazione 5€, biglietto famiglia 12€, gratuito per bambini 0-5 anni. Info e prenotazioni: 337.1180314; maf@comune.forlimpopoli.fc.it.