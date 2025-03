Maf, iscrizioni ad ’AmaParco . Academy’

Il Maf di Forlimpopoli ospita il 1° aprile alle 10, AmaParco Academy, educational gratuito per albergatori e operatori di settore per vivere in prima persona le visite guidate, le attività e i reperti del Museo. I partecipanti potranno ammirare le anfore ‘tipo Forlimpopoli’, dalla forma inconfondibile, i mosaici realizzati 2.000 anni fa e potranno prendere parte a un laboratorio per la realizzazione delle spille.

Iscrizione su Eventbrite: AmaParco Academy, Maf - Museo Archeologico di Forlimpopoli.