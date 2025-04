Maf, lunedì la caccia al tesoro

‘Discovering Forlimpopoli’ è una caccia al tesoro, fra cultura e gioco, che si terrà lunedì alle 16,30 al Museo Archeologico. Un modo insolito e divertente per passare la Pasquetta. I partecipanti, organizzati a squadre, saranno impegnati in una sfida che li porterà a perlustrare, armati di mappa, il cuore della città, alla ricerca di indizi. Non solo: dovranno affrontare prove logiche, cruciverba a tema cucina romagnola, sfide poetiche e tanti altri giochi coinvolgenti. Ogni tappa della caccia includerà curiosità storiche, folcloristiche e artistiche, e permetterà di scoprire angoli poco conosciuti di Forlimpopoli. Costo 10 euro. L’attività si svolgerà solo con almeno 10 partecipanti.