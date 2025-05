Maggio Civitellese: festa tra sacro e profano

Inizia domani il ‘Maggio Civitellese. Un paese in festa’, iniziativa promosso dal Comune di Civitella, dalla Confraternita della BV della Suasia e dalle associazioni di volontariato Pro loco, Auser, Protezione Civile, Diego Fabbri, Carnevale Civitellese, Fiera dei Santi e che avranno al centro le celebrazioni della Beata Vergine della Suasia e il cinquecentesco ed imponente santuario mariano, uno dei simboli di fede più importanti della Val Bidente. Si parte alle 6,30 di domani con il pellegrinaggio e la santa messa all’abbazia di S. Ellero, mentre alle 15 ‘Giornata della famiglia’ con giochi e animazioni di gruppo.

Si continua sabato 10 alle 16 con la cresima a Cusercoli e alle 20,30 al santuario della Suasia con il concerto d’organo e coro lirico ‘Città di Faenza’. Invece domenica 11 alle 10 presso il municipio sarà premiato come ‘Civitellese dell’anno’ l’artista Mario Di Cicco con la successiva inaugurazione alle 11,30 della mostra del pittore in viale Roma 40. Si prosegue sabato 17 alle 20, al santuario con una cena di autofinanziamento e domenica 18 alle 11 con la santa messa e le comunioni, mentre alle 20 rosario e adorazione eucaristica. "La nostra attenzione è rivolta in primo luogo da sempre a far crescere la partecipazione dei fedeli alle funzioni religiose – commenta il priore della Confraternita laica, Marco Ravaioli – e, nello stesso tempo, a far conoscere il bel santuario anche oltre i confini della vallata con iniziative culturali e artistiche come mostre fotografiche, esposizione di documenti storici, concerti d’organo e polifonici che dovranno diventare un punto di forza delle manifestazioni, pubblicizzate a dovere anche attraverso i social". Sabato 24 maggio alle 19 torna la tradizionale benedizione delle auto, mentre alle 20 pizzata con Dj Penzo (prenotarsi al 338.2426892).

Il gran finale domenica 25 con la Festa dedicata alla Madonna. Il programma prevede: alle 11 santa messa solenne, alle 15,30 giochi per bimbi, alle 17,30 rosario e alle 16 processione in partenza della chiesa di S. Michele Arcangelo alla volta del santuario, accompagnata dalla banda comunale Maurizi. Si prosegue alle 19 con la messa officiata dal vescovo mons. Livio Corazza. Infine, dalle 20, stand gastronomico, pesca lotteria, la musica di Roberta Cappelletti e chiusura con i fuochi artificiali.

