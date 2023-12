Maggioranza, elogi a distesa per la giunta

All’indomani dell’approvazione del bilancio triennale di previsione, i consiglieri comunali di Lega Nord e del Partito repubblicano esprimono soddisfazione per l’obiettivo raggiunto dalla Giunta Zattini a dispetto delle mille vicissitudini degli ultimi anni, dall’alluvione all’aumento dell’inflazione fino ai conflitti internazionali. "La manovra finanziaria del Comune riflette un impegno politico di grande responsabilità, incentrato sul consolidamento del livello dei servizi ai cittadini, l’aumento degli investimenti e l’alleggerimento del carico fiscale" scrivono i rappresentanti del Carroccio. Motivo di orgoglio il non aver aumentato le tasse per il quinto anno consecutivo. "A differenza di situazioni a noi limitrofe, dove si è andati a ritoccare al rialzo la refezione scolastica o la tassa di soggiorno – è il caso del Comune di Bologna –, la tassa sui rifiuti o altri balzelli di competenza comunale. A Forlì, invece, a parità di tariffe non si rinuncia nemmeno agli investimenti". Decine sono infatti i cantieri finanziati da Pnrr ma anche con fondi comunali. Specchio della "volontà e la determinazione di rigenerare il patrimonio pubblico, creare nuovi posti di lavoro, aumentare la qualità dei servizi". Un futuro che secondo i rappresentanti del Carroccio si profila più sereno grazie alla diminuzione dell’indebitamento pubblico, sceso dagli 85 milioni di euro del 2019 agli attuali 63 milioni. Un plauso alla squadra di governo cittadino anche da parte dei Repubblicani forlivesi: "Il bilancio è la sintesi di quanto realizzato per la città".

f. m.