Magnani è Cavaliere della Repubblica

Una nuova benemerenza va da ad arricchire il curriculum di Lucia Magnani, amministratore delegato di LongLife Formula, società di gestione delle Terme di Castrocaro, della Health Clinic che porta il suo nome e del Grand Hotel, nell’orbita della holding GVM Care & Research. Da lunedì, la manager è ufficialmente Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Un riconoscimento personale conferito per l’impegno nell’ambito della ricerca sanitaria e nella promozione della longevità. Magnani, originaria di Santarcangelo di Romagna, è stata insignita nella sua città natale: a consegnare la prestigiosa pergamena la vicesindaco Michela Mussoni e il Prefetto di Rimini, Giuseppina Cassone. L’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è il più alto tra gli ordini cavallereschi nazionali, istituito per ricompensare coloro che hanno acquisito particolari benemerenze nei diversi ambiti della vita pubblica e sociale. Alla cerimonia era presente anche il Luogotenente Stefano Borreca, presidente dell’Anioc (Associazione Nazionale Insigniti di Onorificenze Cavalleresche), che ha avuto un ruolo cardine nel suggerire la nomina a Cavaliere di Lucia Magnani, sostenendone con convinzione l’alto profilo umano e professionale.

Magnani, che è anche presidente della struttura GVM Primus medical center, ambulatorio polispecialistico ad alta specializzazione, operativo a Forlì da oltre 28 anni, promuove insieme al suo team la longevità basata su evidenze scientifiche per contrastare lo stress ossidativo, principale causa dell’invecchiamento cellulare. Nella Health Clinic castrocarese si pratica Long Life Formula, il metodo scientifico per vivere meglio e più a lungo. Un percorso che inizia con un check-up sanitario specializzato, comprensivo di visita con un internista, esami ematochimici ed ecografici, e prosegue con una valutazione posturale e dello stato di fitness; in base agli esiti degli esami, viene definita la programmazione di un regime alimentare e la scelta di trattamenti estetici e termali, rigorosamente personalizzati.

Francesca Miccoli