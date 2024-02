’Magnificat’ domani al Piccolo

Il teatro Piccolo di Forlì ospiterà domani alle 21 lo spettacolo ‘Magnificat’ scritto e interpretato da Lucilla Giagnoni, con la collaborazione ai testi di Maria Rosa Pantè, musiche di Paolo Pizzimenti, luci e video di Massimo Violato. Nel testo verrà messo a confronto il ‘maschile’ col ‘femminile’ e si rifletterà su come il primo abbia soffocato, per troppi secoli, il secondo. Tutti i temi su cui Giagnoni ha lavorato hanno un comune filo conduttore, a partire dal primo ‘Vergine Madre’ fino a ‘Magnificat’. "Il ‘Femminile’ – spiega – è quella forza che può fare l’impossibile, unire gli opposti, dare armonia ai contrari. Figlia e Madre, è relazione, nel bene e nel male". Prevendite diurne presso la biglietteria del Fabbri (corso Diaz 38/1) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Biglietti online su Vivaticket. Prezzo: 15 euro (intero); 10 euro (under 29). Biglietteria serale presso il Piccolo dalle ore 20. Info: 0543.26355 - 64300 – www.accademiaperduta.it.