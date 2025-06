’Malamovida’ al parco urbano. Assalito alle spalle e colpito al volto: 17enne derubato del portafoglio

Venerdì scorso, durante i festeggiamenti per la Notte Rosa, al Parco urbano si sono verificati alcuni gravi episodi di violenza tra giovani.

In particolare tre ragazzi sono stati trasportati all’ospedale Morgagni-Pierantoni a seguito di aggressioni avvenute nell’area verde, dove si stava svolgendo un evento musicale. I Carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione relativa a una rissa.

Uno dei casi ha coinvolto un ragazzo di 17 anni che, mentre si trovava con un gruppo di amici, è stato assalito alle spalle e poi colpito al volto da un pugno, che gli ha fatto perdere conoscenza. Una volta ripresi i sensi, si è accorto di essere stato derubato del portafoglio e del telefono. Trasportato in ospedale, ha riportato escoriazioni e ha ricevuto punti di sutura alla guancia; la prognosi è di sette giorni. Secondo quanto riferito dagli amici presenti, il responsabile sarebbe un 15enne forlivese, con cui la vittima aveva avuto alcuni contrasti online. Il ragazzo è stato segnalato alle autorità. Lo smartphone sottratto è stato sequestrato nei giorni successivi dai Carabinieri: era in possesso di un giovane straniero all’interno di un centro commerciale, probabilmente dopo essere stato rivenduto dall’aggressore.

"Mio nipote ora fa fatica a uscire di casa – racconta il nonno del 17enne –. È sempre stato un ragazzo socievole, ma dopo quello che è successo è spaventato. Anche se c’erano stati dei diverbi, nulla giustifica una violenza simile. Il disagio e bullismo giovanile è ormai un problema sistemico. Spesso anche i genitori giustificano i ragazzi. Questo dimostra l’inadeguatezza, per i limitati mezzi disponibili, delle nostre strutture pubbliche ad affrontare questi episodi".

Durante la stessa serata, un altro giovane è stato ferito in modo lieve con un coltello ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Un terzo è stato invece curato, ma al momento non sono noti i dettagli sull’aggressione che lo ha coinvolto. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

v.p.