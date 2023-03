Malati anche a marzo "Siamo al secondo picco dell’influenza australiana Tanti restano debilitati"

di Sofia Nardi

Uffici decimati, farmacie gremite e file negli ambulatori. Vincenzo Immordino, medico del nucleo di cure primarie 3 di Forlì e segretario regionale del sindacato SiMet non ha dubbi: "Siamo di fronte al secondo picco influenzale".

Dottor Immordino, quando si era registrato il primo picco?

"In novembre, prima di Natale, un po’ in anticipo rispetto agli anni scorsi".

Il secondo picco è un’eccezione?

"Non del tutto: può capitare".

Il vaccino è stato efficace?

"Molto: i miei pazienti over 65 che si sono vaccinati non si sono ammalati. Nel vaccino erano presenti quattro ceppi influenzali che hanno ben coperto per le principali varianti del virus".

Chi sono stati i più colpiti?

"Il primo picco ha colpito molto i ragazzi, infatti abbiamo visto classi quasi vuote, proprio come nei periodi più duri del Covid. Ora, invece, mi pare che a contrarre il virus siano soprattutto gli adulti".

Perché questa variazione?

"I ragazzi hanno un’ottima capacità di sviluppare anticorpi e, probabilmente, l’aver contratto il virus nella prima ondata li ha salvati dalla seconda. Gli adulti che si erano salvati durante il primo picco vengono colpiti ora".

La non obbligatorietà delle mascherine, che ci avevano salvato dall’influenza negli scorsi anni, ha in qualche modo peggiorato la diffusione in questi mesi?

"Sì, senz’altro. Non abbiamo incontrato il virus che circolava nel 2020 e nel 2021. E ora questo ceppo australiano, tra l’altro particolarmente importante, ha trovato terreno fertile".

I sintomi sono gli stessi in entrambe le ondate?

"Nella prima ondata abbiamo avuto febbre più alta e sintomi forse più severi. Ora vediamo che le temperature salgono meno e il virus colpisce più a livello intestinale. In entrambi i casi, però, i sintomi sono stati notevoli e lasciano debilitati a lungo. Quest’anno, tra l’altro, abbiamo visto casi di focolai anche in soggetti molto giovani".

Il clima ha inciso nella diffusione del virus?

"Le temperature si sono alzate per poi abbassarsi di nuovo: si tratta di alterazioni che mettono alla prova il sistema immunitario e facilitano il contagio".

Gli ambulatori dei medici di base reggono?

"Sono stati messi alla prova. Ora , devo dire, le cose si sono stabilizzate. Dopo la crescita delle scorse settimane ci troviamo in un plateau, ovvero la linea del numero di casi ha smesso di salire e si è appiattita. E questo solitamente precede la graduale discesa dei casi".

Questo sarà l’ultimo picco dell’influenza australiana?

"Lo possiamo ragionevolmente sperare".