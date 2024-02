Malati oncologici, troppe spese: "Ma lo Ior è al fianco delle famiglie"

Domani si celebra la Giornata mondiale contro il cancro, un appuntamento importante per sensibilizzare la popolazione sulla lotta ai tumori. Secondo i dati dell’associazione italiana di Oncologia Medica le nuove diagnosi di tumore in Italia nel 2023 sono state circa 39.500, 18mila casi in più rispetto al 2020. "Un recente studio della Federazione delle Associazioni Italiane del Volontariato in Oncologia – spiega in una nota Fabrizio Miserocchi, direttore dello Ior, l’istituto Oncologico Romagnolo – racconta delle difficoltà economiche che devono affrontare i pazienti. La ricerca ha evidenziato che ogni malato è costretto a spendere di tasca propria oltre 1.800 euro l’anno". In particolare, dallo studio emergono con frequenza esborsi per esami diagnostici (51%) e trasporti (45%); e ancora, il 30% lamenta dover affrontare visite specialistiche o acquistare farmaci non oncologici. Le altre problematiche che emergono dalla ricerca sono relative alla consulenza nutrizionale, l’utilizzo di protesi, l’assistenza domiciliare e di alloggio.

Lo Ior è da anni impegnato al fianco dei pazienti: "Le nostre attività – continua Miserocchi – consentono di risparmiare in media 360 euro che verrebbero spesi per raggiungere i luoghi di cura". Ma non solo: "Grazie al progetto Margherita, un malato può evitare di spendere altri 122 l’anno per l’acquisto di parrucche. I costi della consulenza nutrizionale possono essere risparmiati grazie al lavoro svolto al Prime Center di San Cristoforo che offre percorsi di medicina integrativa. Inoltre, abbiamo dato fornito assistenza domiciliare a 110 famiglie per un totale di 3.200 ore al letto di chi soffre; per quanto riguarda il versante trasporti il nostro servizio navetta ha percorso 200mila chilometri, con 4mila viaggi garantiti. La Romagna si conferma un territorio in cui il malato oncologico non viene lasciato indietro".