Malati per tutta la vita. Ma la celiachia si cura

La settimana nazionale della celiachia prenderà il via in tutta Italia domani. Anche Forlì parteciperà con l’incontro aperto alla cittadinanza dal titolo: ‘Celiachia. Facciamo chiarezza’, e organizzato dall’Associazione italiana celiachia (Aic) dell’Emilia-Romagna.

L’appuntamento è dalle 9.30 alle 12, nella sede di VolontaRomagna in viale Roma 124. L’evento locale si aggiunge al programma di iniziative nazionali che, fino al 18 maggio, si propongono di sensibilizzare sull’argomento: "Grazie alla collaborazione del Comune di Forlì, l’evento ospiterà diversi esperti del campo – sottolinea Fabio Monti, consigliere locale Aic –. Saranno presenti la psicologa Michela Rizzardi, la pediatra Paola Fernicola, le gastroenterologhe Elisa Liverani e Giovanna Romagnoli, e la tecnologa alimentare Roberta Santilli. L’apertura della mattinata sarà affidata all’assessora al Welfare Angelica Sansavini, mentre Paolo Rosetti, membro del direttivo dell’associazione, modererà il dibattito".

Al termine dell’incontro verrà offerto un buffet senza glutine curato dalla Pizzeria del Corso. Per i bambini sarà allestito un angolo giochi. La partecipazione è gratuita (iscrizioni: forli@aicemiliaromagna.it - 329.8513531).

Il 16 maggio, poi, la fontana di piazza Ordelaffi si tingerà di verde, colore simbolo dell’Aic. "Sempre nella giornata, le scuole dell’infanzia ed elementari aderenti al progetto ‘Tutti a tavola, tutti insieme’ offriranno un pranzo privo di glutine. Nel Forlivese saranno distribuiti oltre 6mila pasti, di cui 3.500 nella sola Forlì, grazie alla collaborazione di Camst e Gemos – aggiunge Monti –. Di solito, ricevere contenitori separati in mensa fa sentire i bambini celiaci diversi dai loro coetanei. Questa iniziativa permetterà loro, per una volta, di non sentirsi come tutti gli altri".

La celiachia è una patologia autoimmune provocata dall’ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti. Si tratta di una malattia cronica con un’ampia varietà di sintomi. Attualmente, l’unica terapia efficace è una rigorosa dieta senza glutine per tutta la vita. "In Emilia-Romagna i casi accertati sono 21.935, di cui circa 1.500 nella provincia di Forlì", conclude Monti.

