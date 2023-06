Malattie rare, buona la prima Oltre 200 persone allo spettacolo

"C’è una crepa in ogni cosa, ed è da questa che entra la luce". È una strofa della canzone ‘Anthem’ di Leonard Cohen, risuonata più volte durante la prima assoluta di ‘Petali nella corrente’, lo spettacolo dedicato alle malattie rare in scena lunedì alla Fabbrica delle Candele davanti a oltre duecento persone. Prodotto dal Comune di Forlì e diretto da Denio Derni – col convolgimento del gruppo danza di Forlimpopoli –, l’evento ha raccontato due patologie la cui ricorrenza è inferiore a un caso su duemila: si trattava della fibrosi cistica e della sindrome di Beckwith-Wiedemann, le cui associazioni sono state partner del progetto (a loro vanno le offerte raccolte). In scena, alcune storie reali di bambini affetti e dei loro genitori. Commoventi i testi di Katia Zattoni, ex assessora forlivese, e del giovane Alessandro Dradi, entrambi malati di fibrosi cistica e scomparsi. A rimarcare la vittoria della vita su ogni patologia, alla fine sono saliti tre clown che svolgono il loro servizio in ospedale. Mentre altri hanno distribuito abbracci in platea. Grande soddisfazione per Paola Casara, assessora alle politiche giovanili. In autunno sono previste repliche.