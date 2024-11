Malattie rare, vent’anni di dedizione. Due giorni di convegno nazionale

L’Associazione Malattie autoimmuni rare (Amar) ha organizzato per domani e sabato il dodicesimo convegno nazionale, presso l’Hotel Globus City di via Traiano Imperatore. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Forlì e dall’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Forlì-Cesena, sarà animata da numerose relazioni di medici, dirigenti di strutture sanitarie ed esperti del settore e di università di varie parti d’Italia, che affronteranno vari aspetti del tema "Salute, malattie autoimmuni rare ed umanizzazione delle cure".

I lavori saranno domani alle 14.30 dal presidente di Amar, il forlivese Pino Gino Perini, specialista di medicina interna e reumatologia. Al termine delle due sessioni e dopo la cena, si terrà alle 21 il concerto dei ‘The Indians’, diretto dal maestro Ezio Monti di Santa Sofia, compositore, direttore d’orchestra e docente di conservatorio. Le due sessioni di sabato si apriranno alle 8.30 per concludersi alle 13.

Fino al 2001 le malattie rare, secondo il ministero della Sanità, erano 581. Nel 2017 ne sono state aggiunte 110. In realtà secondo gli esperti, le malattie rare sono molto di più delle 700 riconosciute dal ministero, sfiorando le 6mila. Spiega il presidente di Amar, Perini: "In tema di malattie rare, la risposta alle necessità dei pazienti è data dall’organizzazione della rete tra ospedale, medici di medicina generale, servizi sociali, volontariato e pazienti. Nonché dalla sensibilità di chi, nell’ambito di istituzioni pubbliche, riesce a identificare, analizzare in modo giusto e fare propria la cronicità e gravità di suddette patologie". L’associazione di volontariato Amar (CF 92056030403) è stata fondata nell’aprile 2004 come Onlus. "Con questo convegno, nel ventennale della sua fondazione – rimarca Perini – Amar cerca di dare il proprio contributo a fronte di scarsa o assente informazione sulle malattie rare autoimmuni, sulle difficoltà di diagnosi, del giusto approccio terapeutico, del riconoscimento dello stato di handicap. Il malato avrà in prima persona l’opportunità di evidenziare quelle che sono le sue criticità, oltre che alla diagnosi, ai costi degli accertamenti e della terapia, ai risvolti psicologici ed al cambiamento della propria vita professionale, affettiva e di relazione". Il convegno, aperto al pubblico (info: Sabbatini 347.6962002).