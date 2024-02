Maltempo, che scherzo al Carnevale: niente show. Tutto rinviato al 7 aprile

Contrordine: gli scherzi del maltempo vincono su quelli del carnevale. E così niente festa domani in piazza Saffi.

Per ragioni legate all’ondata di maltempo prevista nel fine settimana a Forlì, il ’Carnevale delle Meraviglie’ è posticipato a domenica 7 aprile.

"Abbiamo aspettato fino all’ultimo ma purtroppo le previsioni meteo sono peggiorate, costringendoci a rimandare il ’Carnevale delle Meraviglie’ – spiega l’assessore Andrea Cintorino –. Per il 7 aprile, sperando nel bel tempo, non cambieranno le attrazioni per bambini e famiglie". Lo show è previsto sempre in piazza Saffi, con artisti di strada, circensi, maghi e quattro parate itineranti.