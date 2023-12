Maltempo di luglio: arrivano i primi fondi dalla Regione

Arrivano dalla Regione 4,5 milioni di euro per i primi 88 interventi urgenti per i territori colpiti nel mese di luglio da grandine, piogge e vento forte. Nella provincia di Forlì-Cesena sono previsti tre interventi per un investimento di oltre 128mila euro; nello specifico a Forlì si investiranno 89.533 euro per interventi sulle alberature danneggiate lungo le strade cittadine e nelle aree verdi scolastiche comunali. È prevista la potatura dei rami spezzati e l’abbattimento e rimozione di alberi pericolanti. Altri 10mila euro saranno impiegati per sostituire le vetrate danneggiate dal vento del ginnasio sportivo comunale ’Ambrosini’ che serve anche le scuole comunali adiacenti. A Forlimpopoli invece andranno 28.731 euro per rimuovere lungo le strade cittadine le alberature crollate e danneggiate dal maltempo.

Oltre a investimenti per i cantieri, il piano prevede una quota di quasi 335mila mila euro per assicurare i contributi alle famiglie sgomberate dalle proprie abitazioni e che hanno individuato un’autonoma sistemazione temporanea. Entro il prossimo 31 gennaio 2024 i cittadini che vivevano nell’abitazione sgomberata possono presentare al Comune di residenza la richiesta per ottenere il contributo per l’autonoma sistemazione (Cas). Gli interventi dovranno essere affidati entro 90 giorni e completati nell’arco di 18 mesi.