Maltempo di luglio, via alle procedure per i rimborsi

Via alle procedure per i rimborsi - fino a 5mila euro per i privati e 20mila per le imprese - destinati a cittadini ed aziende che, dal 22 al 27 luglio scorsi, sono stati danneggiati dall’ondata di maltempo. Venti di burrasca, grandinate, allagamenti e frane avevano colpito i territori di diverse province della regione, tra cui quella di Forlì-Cesena. La firma del decreto che sblocca la procedura è del presidente Stefano Bonaccini, commissario delegato dal governo per la gestione dell’emergenza. C’è tempo fino al 15 dicembre per presentare le domande, direttamente al Comune di residenza. Entro 40 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, fissata per il 15 dicembre 2023, il Comune dovrà concludere l’istruttoria.