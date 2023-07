"Maltempo di lunedì, risarcimenti veloci"

"Si garantiscano risarcimenti rapidi e adeguati alle famiglie e alle aziende colpite per consentire loro di riprendere la propria attività lavorativa e riparare i danni subiti". L’appello arriva dal consigliere regionale Massimo Bulbi (Pd), ex presidente della Provincia di Forlì-Cesena. Il riferimento è a "grandine e fortissime raffiche di vento" che hanno devastato il settore dell’agricoltura "in aree già alluvionate lo scorso maggio", con ulteriori "danni a viabilità, mezzi, abitazioni e fabbricati". Dunque, "l’immediata assistenza finanziaria è essenziale per evitare la sospensione delle attività produttive".

Come intervenire? "Una prima soluzione potrebbe essere quella di includere i danni provocati dalle tempeste degli ultimi due mesi nella procedura di risarcimento già avviata per gli eventi alluvionali di maggio. Una richiesta che sottolinea l’urgenza di agire tempestivamente". Nella sua interrogazione in Regione, Bulbi chiede all’ente di "disporre il concorso finanziario regionale alle spese che riguardano questa primissima fase di emergenza". Secondo Bulbi, nel Forlivese sono stati colpiti i comuni di Bertinoro, Castrocaro, Civitella, Dovadola, Forlimpopoli, Forlì, Meldola, Modigliana e Predappio.