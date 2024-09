Maltempo a Forlì, allerta meteo arancione. Il Comune: limitare gli spostamenti

Forlì, 8 settembre 2024 – L’Agenzia regionale per la Sicurezza del Territorio e Protezione Civile ha emesso una nuova allerta per forte maltempo, valida a partire da oggi, domenica 8 settembre, e per tutta la giornata di domani, lunedì 9 settembre.

Il rischio di temporali e possibili conseguenze è stato innalzato a livello arancione.

Il Comune invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione: chiudere tende solari, riporre gazebo e limitare gli spostamenti.

A causa dell'allerta, è stato annullato il secondo appuntamento di 'Cara Forlì. La grande festa del liscio', previsto per questo pomeriggio e sera in piazza Saffi.