Diretta maltempo a Forlì, fiume Montone esondato. Il sindaco: "Pensate alla vita, restate a casa"

Forlì, 15 maggio 2023 – Come previsto da alcune ore, anche il fiume Montone è esondato a Forlì. Due i punti più critici: alla confluenza con il torrente Rabbi, dove ha allagato vaste zone del parco urbano Franco Agosto e poco distante dal ponte di Schiavonia, dove il fiume ha allagato alcune strade e reso inagibili le case ai piani terra. L’acqua del fiume sta arrivando nell’isolato compreso tra le vie Cormons, Monte San Gabriele, Nervesa, Martiri delle Foibe e vie limitrofe. A renderlo noto è il Comune di Forlì. Il messaggio del municipio si conclude con un appello: "Si chiede a tutta la popolazione di questa zona di lasciare le abitazioni e di mettersi in sicurezza. Diffondete la notizia a più persone possibili residenti in queste vie". Il palasport Villa Romiti, nell'omonimo quartiere in via Sapinia, è stato aperto per l'accoglienza degli sfollati.

Circa 80 persone che abitano in quella zona sono state accolte nel punto di soccorso allestito dalla protezione civile. L'attenzione resta altissima, perché la piena del fiume, sia pure lentamente, sta continuando a salire.

Il drammatico messaggio del sindaco Zattini

Gli allagamenti e le esondazioni nelle ultime ore continuano a moltiplicarsi, al punto che il sindaco Gian Luca Zattini ha emesso un lungo video messaggio, della durata di quasi quattro minuti, in cui si rivolge ai cittadini: "La situazione che avevamo previsto difficilissima nella giornata di ieri, sta evolvendo nella maniera peggiore possibile. La mia è un’esortazione, direi un obbligo: di contenere al massimo gli spostamenti. Abbiamo una criticità enorme nella confluenza tra Rabbi e Montone e sarà molto molto probabile una gravissima esondazione con allagamenti diffusi anche nel centro della nostra città. Rimanete a casa, evitate spostamenti in macchina e nelle strade che siano non solo accanto al fiume, ma anche nelle vicinanze dei fiumi, perché non sappiamo quale può essere la conseguenza di una tale massa d’acqua sulla nostra città".

Alluvione a Forlì

Il messaggio continua: "Da parte degli organi regionali ci dicono che sarà l’episodio più grave mai registrato nel territorio forlivese. Questo per quanto riguarda la confluenza tra Rabbi e Montone, ma anche il Bidente-Ronco versa in gravissima situazione di piena. Abbiamo tantissimi allagamenti anche da parte dei fossi di scolo, quindi non è più il momento di pensare alle cose, ma è il momento di pensare alla vita e alla salute delle persone. Non spostiamoci per nessun motivo. Purtroppo è una situazione che non riusciamo più a contenere e monitorare. Cerchiamo di mantenere la calma. Chi può si sposti nei piani superiori. Il Comune c’è. In questa fase non pensiamo agli allagamenti perché la macchina comunale non è più in grado di pensare a questa situazione. Protezione Civili e Vigili del Fuoco stanno lavorando al massimo, ma ci troviamo in una situazione in cui abbiamo davvero bisogno di fare squadra e darci una mano l’uno con l’altro".

Intanto continuano gli interventi di aiuto. Nel quartiere Romiti i volontari della Protezione civile, coadiuvati dal comitato di quartiere e dagli scout, hanno distribuito sacchetti di sabbia. Il punto di riferimento è il palasport Villa Romiti dove le protezioni dagli allagamenti sono state distribuite alla popolazione, che teme l'esondazione del fiume Montone. Lungo il corso del fiume si segnalano già allagamenti a Vecchiazzano. Scout e volontari del quartiere hanno riempito di sabbia i sacchetti di juta. Analoga iniziativa si è svolta a Villafranca e in altre zone. Anche l'Electrolux, a Villanova, si ripara in questo modo dall'arrivo dell'acqua.

I disagi nelle ultime ore sono molti: strade chiuse, alberi caduti e viabilità interrotta. Un treno è rimasto fermo in stazione a Forlì dalle ore 12 senza poter ripartire. Diversi passeggeri protestano per la situazione: paiono insufficienti i mezzi alternativi per continuare il viaggio.

A Meldola sono numerose gli sfollati tra i residenti lungo il canale Doria. Si tratterebbe di 200-300 persone che sono state spostate al Palasport. Anche a Dovadola sono in corso nuove evacuazioni per le piene del reticolo minore. A Modigliana chiusa per allagamento anche la Provinciale 20.