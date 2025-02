Maltempo Forlì, allarme frane: a Civitella una casa e un agriturismo restano isolati

Civitella (Forlì), 15 febbraio 2025 – Frane e smottamenti in collina e nell'Appennino a causa della pioggia di queste ore. Per questo motivo i vigili del fuoco di Forlì-Cesena si sono messi al lavoro, effettuando una serie di interventi (ancora in corso) nei comuni di Civitella di Romagna e Modigliana per frane e smottamenti che hanno interessato la viabilità.

Vigili del fuoco in azione per frane e smottamenti in collina e in Appennino

Nel comune di Modigliana, in via Ibola, i vigili del fuoco della località hanno rimosso alcuni massi che avevano invaso la carreggiata.

A Civitella sono tre gli interventi in corso dalla giornata di venerdì in via Castagnolo Fondi e via Seggio. In quest'ultima strada sono all'opera i vigili del fuoco del distaccamento di Rocca San Casciano e il nucleo Gos-Mmt (Gruppo Operativi Speciale - Movimento Terra) che con due pale gommate stanno rimuovendo la frana. In via Castagnolo Fondi invece due frane di un centinaio di metri hanno interrotto la viabilità nei pressi di un'abitazione ed un agriturismo, impedendo ai residenti di accedervi e rifocillare gli animali presenti.

Una persona è isolata (escluse problematiche di tipo sanitario). Sono in corso le operazioni di assistenza alla popolazione e di sopralluogo del fronte di frana per la sua rimozione.