Maltempo in Romagna: pioggia e neve causano disagi e allerta meteo arancione

Il maltempo imperversa da oltre 24 ore in Romagna con un’intensità maggiore che si registra proprio tra il forlivese e il cesenate.

Oltre 70 i millimetri di pioggia registrati nelle campagne di pianura, mentre in collina e montagna ha iniziato a nevicare sopra i 400 metri, localmente sopra i 300, sin dalle prime ore di ieri mattina. Al passo della Braccina a Premilcuore si sono toccati i 23 centimetri di neve fresca, ma è tutto il crinale ad essere stato interessato da copiose nevicate che hanno causato non pochi disagi ai mezzi in transito.

Le intense piogge, a volte accompagnate da forti raffiche di vento, hanno creato rallentamenti lungo le strade di tutto il territorio. A Forlimpopoli il terreno zuppo dall’incessante cadere dell’acqua non ha più retto il peso di un grosso pino marittimo che si è abbattuto a terra travolgendo due auto in sosta: una Fiat Punto grigia e una Ford bianca. Fortunatamente a bordo degli autoveicoli non era presente nessuno, facendo registrare così solo danni alle cose. Il crollo è avvenuto all’incrocio tra via della Madonna e viale Matteotti, la vecchia via Emilia. Le radici dell’albero, che si è accasciato sul marciapiede, hanno sollevato anche l’asfalto sotto cui stavano.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale e dei vigili del fuoco; quest’ultimi sono stati impegnati in oltre 20 interventi in tutto il territorio provinciale per la rimozione di alberi e rami caduti, oltre al controllo di alcuni allagamenti e piccoli smottamenti che sono avvenuti nella zona collinare. Lungo la Bidentina, in particolare, colate di fango e terra hanno invaso la sede stradale tra Cusercoli e Meldola. Proprio a Meldola è chiusa la strada che collega la frazione di Piandispino, all’altezza del ponte dei Tre Faggi (guado già colpito nel 2023). Sono stati segnalati allagamenti nelle campagne di Panighina e Santa Maria Nuova di Bertinoro.

La Protezione civile ha confermato l’allerta arancione per rischio di piene dei fiumi e dei corsi d’acqua minori, oltre che per le frane. L’allerta è gialla per temporali, neve e mareggiate. Sono previste piogge di debole o moderata intensità, più intense in pianura.

Sono previste nevicate sui rilievi a quote attorno a 700-800 metri. Le piogge potranno generare incrementi dei livelli idrometrici nel settore centro-orientale con possibili superamenti della soglia 2, dove saranno possibili anche ruscellamenti lungo i versanti, innalzamenti dei livelli nel reticolo minore e fenomeni franosi, anche a seguito delle piogge dei giorni precedenti.