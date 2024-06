Maltempo, incubo infinito. Oltre 80 mm di pioggia e almeno 60 gli interventi

Ormai quasi un’abitudine alla quale, però, è difficile assuefarsi: ieri pomeriggio poco dopo le 15 ha cominciato a cadere una pioggia intensissima che, con la sua potenza, ha mandato in tilt la città per molti minuti. Tuoni e fulmini, ma fortunatamente niente grandine e anche il vento è sempre stato moderato. Ad essere messe in difficoltà, però, sono state le fogne: strutture – come ha più volte sottolineato l’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta – pulite, ma ora inadeguate ad accogliere quelle precipitazioni intensissime che fino a pochi anni fa erano una rarità, ma che oggi, a causa dei cambiamenti climatici, sono sempre più frequenti.

In parecchie zone della città le strade si sono rapidamente trasformate in fiumi in piena, mettendo in pericolo l’incolumità degli automobilisti e le rotonde sono diventate impraticabili. Molti cortili privati si sono allagati e l’acqua è riuscita a penetrare in garage e cantine, infiltrandosi anche in alcune case e attività commerciali al piano terra, pure in pieno centro. Ai Romiti alcuni tombini sono stati sollevati dal ribollire della pioggia e fra la rotonda Santa Chiara e via Pelacano si è spaccato l’asfalto.

Molti problemi anche nel quartiere San Benedetto, dove l’acqua è entrata nelle case di diversi cittadini, e a Roncadello. Tra le strade cittadine più colpite in centro storico, come già nell’ancor più violento nubifragio dello scorso 25 maggio, c’è corso Mazzini, dove l’acqua è salita fino a coprire completamente il livello dei marciapiedi. Il pericolo maggiore però, in questi casi, si corre nei sottopassaggi, dove si creano dei ristagni che rischiano di imprigionare le auto: ieri anche un bus è rimasto bloccato in via Vespucci prima che tutti i sottopassi cittadini venissero chiusi fino al defluire della pioggia, chiuso anche l’accesso alla tangenziale.

Queste variazioni della viabilità hanno provocato diverse code e disagi. Nel corso del pomeriggio i vigili del fuoco sono entrati in azione anche all’interno di abitazioni private: si parla di oltre 60 richieste di intervento. Se solitamente queste ‘bombe d’acqua’ hanno durata limitata, nel pomeriggio di ieri la pioggia è durata a lungo: la violenza massima è durata poco meno di un’ora, per poi stabilizzarsi. In questo breve lasso di tempo, però, in città sono caduti oltre 80 millimetri d’acqua. Diluvio anche nei dintorni, in particolare Forlimpopoli, dove si è anche allagato il fossato della rocca.