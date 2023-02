Maltrattamenti all’ex, arrestato

Arrestato per maltrattamenti alla sua ex convivente, grazie all’istituto del codice rosso, procedura giudica d’urgenza per la tutela delle vittime di abusi. L’uomo è stato fermato dalla polizia nella sua abitazione con l’esecuzione di una richiesta di custodia cautelare del giudice, su richiesta della procura. L’indagato deve rispondere anche di lesioni personali, sempre contro la donna.

L’episodio che ha innescato le indagini è del dicembre scorso. Quando l’uomo, nel corso di un litigio, secondo quanto attesta la pubblica accusa, avrebbe aggredito la donna sbattendole la testa contro un muro, all’esterno di un bar. Su segnalazione dell’ospedale, dove la vittima s’era recata dopo l’aggressione, è entrata in scena la polizia. Che ha subito avviato il codice rosso, con la donna successivamente inserita in un percorso di accoglienza e monitoraggio.

Dalle indagini è emerso un "sistema di vessazioni e aggressioni diffuso subito dalla vittima", tra cui "pestaggi quotidiani, offese, minacce". L’uomo, nel corso della convivenza, avrebbe anche "bruciato i vestiti della donna, impedendole così di uscire di casa". In passato l’uomo era già stato denunciato per fatti analoghi, commessi a danno di altri familiari. Per il giudice, "sussiste il concreto pericolo che l’indagato, di personalità violenta, se libero, possa commettere reati della stessa specie".