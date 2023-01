Maltrattamenti, due donne salvate in 24 ore

Blitz dei carabinieri del Ronco avveriti da una 47enne che già in passato era stata vittima del suo ex compagno. I militari dell’Arma hanno bloccato subito l’uomo, applicando la procedura del codice rosso che tutela l’incolumità della vittima davanti a una minaccia incombente. L’aggressore è finito prima agli arresti domiciliari e poi, dopo la convalida dell’arresto, sottoposto dal giudice alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Dopo la chiamata della 47enne, i militari si sono trovati davanti all’uomo che, in strada, inveiva contro di lei. Il protocollo del pronto intervento dei carabinieri della stazione del Ronco ha evitato che la situazione potesse degenerare. Una volta effettuati direttamente sul posto le verifiche del caso, emergeva infatti che l’uomo, coetaneo della donna, risultava già colpito dal provvedimento di ammonimento del questore di Forlì, poiché già autore di condotte persecutorie ai danni della ex compagna. Questo il motivo per il quale sono immediatamente scattate le manette.

Poche ore dopo questo intervento, gli stessi militari dell’Arma del Ronco, sono dovuti intervenire, in flagranza di reato, a casa di una 40enne, vittima di aggressione da parte del compagno. La donna, che già aveva subito maltrattamenti, stando ai verbali d’accusa, avrebbe avuto "evidenti segni al volto della subita violenza". Tutto ciò per i carabinieri "non lasciava spazio a dubbi circa la pericolosità dell’uomo". Nei guai è così finito un 36enne, arrestato su disposizione dello pubblico ministero e trasferito in carcere. Il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha applicato all’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.