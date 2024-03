Malumori in Azione: "Il sostegno al sindaco?. Assemblea locale unanime nel bocciarlo"

Umberto Orlati, presidente provinciale di Azione, ha dato le dimissioni dal suo ruolo a seguito della decisione del partito di Carlo Calenda di appoggiare a Forlì la candidatura di Gian Luca Zattini sostenendo la lista civica Forlì Cambia.

La decisione era stata annunciata, proprio sul Carlino, dal senatore Marco Lombardo, che è anche coordinatore regionale: una decisione che quindi non era stata presa anche da lei?

"Rispetto la scelta e quello che ha dichiarato il senatore Lombardo, ma è una decisione che non posso condividere. Di conseguenza, ho rassegnato le mie dimissioni dalle cariche che ricoprivo".

Per quale motivo non condivide la decisione di sostenere Zattini?

"Il sostegno alla lista civica Forlì Cambia è un auto-convincimento di non sostenere la destra, perché alla fine, sempre a destra questa coalizione va".

Lei propendeva per andare con il centrosinistra?

"Non si tratta di destra o sinistra. Non si è ascoltata la base degli iscritti che avevano, all’unanimità, bocciato l’operato di questa giunta".

Su quali temi avete bocciato l’operato della giunta?

"Questa coalizione si è presentata cinque anni fa, soprattutto, con i cavalli di battaglia della riqualificazione del centro storico e della sicurezza. Anche le polemiche di questi giorni tra Confcommercio e il vicesindaco Daniele Mezzacapo, hanno dimostrato come, invece, abbiano fallito proprio su questi due temi".

Quale linea avrebbe seguito?

"Nel 2022 avevamo lavorato molto bene nelle elezioni politiche con il Terzo Polo arrivando quasi al 10% in città. Quelle stesse persone, in gran parte, le ritrovo nella lista Rinnoviamo Forlì. Secondo me sarebbe stato meglio continuare con quel lavoro e provare a sostenere un nostro candidato".

Avevate i numeri per poterlo fare?

"Senza Italia Viva no, ma questo non significa andare con Zattini. Infatti anche molti amici di Italia Viva non seguono le indicazioni del partito".

Lei sosterrà Graziano Rinaldini?

"Premetto che io, personalmente, non mi candiderò da nessuna parte. Gli altri iscritti sono tutti uomini liberi, quindi ognuno deciderà cosa fare. Darò una mano a Rinnoviamo Forlì".

Quindi a Rinaldini.

"Vedo con molto favore Rinaldini. Si è detto che si va con Zattini per il sostegno alla persona. Ecco: direi che Rinaldini ha un curriculum di tutto rispetto, non solo come imprenditore cooperativo, ma anche per la suo operato nelle associazioni di volontariato e per quello che ha fatto per la città di Forlì".