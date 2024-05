Mamma di Santa Sofia costretta a ricorrere alla sanità privata per visite urgenti per il figlio con celiachia e allergie alimentari

Sono una mamma di Santa Sofia e ho un bimbo di 3 anni e mezzo che, dopo l’esame del sangue, ha evidenziato la celiachia e alcune allergie alimentari con valori di alcuni alimenti che possono dare "reazioni anche gravi" (è scritto così sul referto). In possesso di richiesta del pediatra con urgenza B (da erogare entro 10 giorni) il Cup Ausl Romagna mi dà come unica prenotazione possibile il 19 ottobre 2026. Nonostante la visita gastroenterologica in Pediatria per celiachia e nonostante i risultati degli esami sulle allergie, prima del 2026 non c’è posto. Incredibile. Così mi costringono a rivolgermi ad una struttura privata!

Lettera firmata