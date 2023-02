’Mamma mia!’: al Fabbri il musical dei record

Il musical dei record ‘Mamma mia!’ sarà in scena oggi (ore 21) e domani (fuori abbonamento), sempre alle 21 al teatro Diego Fabbri di Forlì. Le due serate hanno registrato già il tutto esaurito. Lo spettacolo, vincitore del Premio Internazionale Flaiano, sarà interpretato da Clayton Norcross (noto al pubblico italiano per il suo ruolo di Thorne nella soap opera Beautiful a fine anni Ottanta), Luca Ward, grande attore e doppiatore romano, Sergio Muniz, attore, cantante e modello spagnolo e Sabrina Marciano, attrice di teatro, cantante e ballerina che con questo spettacolo ha anche vinto il premio Flaiano nel 2018.

’Mamma mia!’ vede la regia di Massimo Romeo Piparo ed è prodotto dalla PeepArrow Entertainment con le canzoni originali degli Abba che hanno reso famoso il musical a teatro negli anni, ma anche la sua versione cinematografica con una grandissima Meryl Streep. Saranno eseguiti dal vivo, dall’orchestra diretta da Emanuele Friello, i famosi 24 brani come ‘Mamma Mia!’, ‘Dancing Queen’, ‘The Winner Takes it All’, ‘Super Trouper’ e tanti altri brani degli Abba, tradotti in italiano, in un tripudio di canti e balli.

Ambientata in una splendida isola greca, piena di sole, in una scena spettacolare e di grande cura tecnologica, con un pontile sospeso, barche ormeggiate, pedane girevoli, una locanda con cascate di bouganville e acque trasparenti, la storia ha come protagonista la giovane Sofia, che ha deciso di invitare al suo matrimonio i tre fidanzati di sua madre per scoprire quale di loro è il suo padre da lei mai conosciuto. Una storia, questa, che nel tempo, ha emozionato spettatori di tutte le età per la sua capacità di coinvolgere con una storia di profonda amicizia e romanticismo.

Info: 0543.26355.

r.r.