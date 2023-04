Manca il nuovo comandante Zattini: "Pareva una formalità Ma attesa di soli due mesi"

Sindaco Gian Luca Zattini, come risolverete il caso del nuovo comandante della polizia locale?

"Ne abbiamo parlato anche ieri in giunta, che però non era la sede per prendere una decisione definitiva. Le strade restano due: passare al secondo classificato oppure indire un nuovo bando".

Stiamo prima sul problema che si è creato. Ci è rimasto male per il forfait di Francesco Frutti, il vostro prescelto?

"Lui ha chiesto l’aspettativa dal Comune dove ora svolge il ruolo di comandante per avere un porto sicuro. Di solito è una formalità, quando si passa a un comando più grande. Il Comune di Campi Bisenzio, attualmente commissariato dal Prefetto di Firenze, ha invece detto no alla sua richiesta".

E Forlì non può fare nulla?

"Noi avevamo garantito che Frutti sarebbe rimasto in Toscana fino a giugno, quando si terranno le elezioni che chiuderanno il commissariamento con l’elezione di un nuovo sindaco. Non è bastato".

Ma perché chiedere l’aspettativa?

"Perché questi incarichi sono fiduciari e noi nel 2024 abbiamo le amministrative. Perché non partissimo con un orizzonte troppo breve, avevamo fissato un periodo di tre anni. Inoltre, Frutti è diventato padre da pochi giorni".

Questo significa che se lei perdesse le elezioni, dopo aver nominato Frutti o, a questo punto, un altro comandante, il suo successore non potrebbe mandarlo via prima di due anni?

"Esatto. Il nostro rammarico, ora, è dovuto al fatto che l’avevamo incontrato più volte".

E lei aveva detto che il controllo della polizia locale era il principale vantaggio nell’uscire dall’unione dei comuni.

"No, un momento: la polizia locale funziona eccome. Un comandante c’è, Michele Pini".

Certo, ma in pratica si tratta di un dirigente ad interim senza un’esperienza specifica.

"Un comandante c’è, sia in teoria che in pratica, affiancato da un vice come Andrea Gualtieri. Davvero, io sono tranquillissimo sulla polizia locale, sulla quale abbiamo ottimi riscontri".

Per esempio?

"La collaborazione con altre forze dell’ordine e anche, quando possibile, con i colleghi dell’Unione. Abbiamo un corpo sano che stiamo ringiovanendo con nuove assunzioni".

Tuttavia, quando ha ripreso controllo dei vigili non avrà immaginato di aspettare così a lungo con un interim.

"Ma non ci sono preoccupazioni su questo".

Mettiamo che facciate un nuovo bando: quando arriverebbe il nuovo comandante?

"Se siamo bravi e veloci, un paio di mesi. In ogni caso, come ho detto, Frutti avrebbe cominciato a giugno inoltrato".

Assicura che, anche in caso di nuova selezione, il nome ci sarà entro fine anno?

"Assolutamente. Altrimenti, visto che poi mi avvicinerei alla fine del mandato, sarebbe più saggio continuare con l’assetto attuale rinviando la scelta a dopo le elezioni amministrative".

Marco Bilancioni