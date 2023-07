"Mancano aiuti per chi ha le auto fuori uso"

Tante auto distrutte dall’alluvione e un’enorme difficoltà a reperirne di usate. Su questo si concentra la nota redatta dal gruppo consigliare Forlì e Co. (era anche un tema sviluppato sul Carlino di ieri) che addossa al governo una mancata presa di responsabilità: "La perdita di uno o più dei propri veicoli di trasporto rappresenta per le famiglie colpite non solo un grave danno dal punto di vista economico, ma anche un ostacolo per la ripresa della propria vita quotidiana. È incredibile che il Governo non abbia previsto l’inserimento di risorse ad hoc per ristorare i cittadini alle prese con questo scottante problema". In realtà il cosiddetto ‘decreto alluvione’ prevede fino a 5mila euro per coloro che acquistano un veicolo rottamandone un altro alluvionato. Soldi che, tuttavia, rimarcano gli addetti del settore, ancora non sono arrivati.

"Il risultato purtroppo inevitabile – riprendono i consiglieri d’opposizione Federico Morgagni e Giorgio Calderoni – è che moltissimi forlivesi sono stati costretti ad arrangiarsi, pagando di tasca propria, laddove possibile, una nuova autovettura oppure ricorrendo a forme di solidarietà familiare o amicale o a altre soluzioni tampone".

I rappresentanti di Forlì e Co. hanno portato il problema nel consiglio comunale di lunedì con esiti diversi da quelli sperati: "Abbiamo sollecitato l’impegno del nostro Comune, innanzitutto nel rappresentare al Governo la gravità del problema e pretendere l’arrivo di un ristoro, ricevendo però una risposta debole e generica. Ancora più deludente – termina la nota – è stata l’assenza di impegno alla richiesta che la nostra Amministrazione si attivasse direttamente, prevedendo la gratuità dei mezzi pubblici o voucher per i taxi o per altre tipologie di trasporto privato, o eventualmente anche sentendo agenzie di leasing e car sharing per la messa a disposizione temporanea di veicoli. Un brutto segnale di disinteresse ai bisogni dei cittadini".