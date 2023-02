Entra nel vivo la nostra iniziativa dedicata a tutti gli innamorati per festeggiare insieme San Valentino. Come partecipare? Basta inviare una mail che abbia come oggetto le parole MESSAGGIO DI SAN VALENTINO all’indirizzo mail [email protected] (‘forli’, si scrive senza accento). La scadenza per inviare la propria dedica romantica è fissata per lunedì 13 febbraio alle 10. Cosa deve contenere il testo?

Il messaggio non deve superare le 300 battute (spazi inclusi) e può essere romantico, tenero, ironico, sia in forma di prosa che di poesia. Al testo potrà essere allegata anche una fotografia della coppia (in formato jpg). Nella mail deve essere indicato il nome (o il soprannome) di entrambi: sia del mittente che del destinatario. Affinché la redazione possa rintracciare i fortunati individuati per ricevere l’omaggio, è necessario indicare in fondo alla mail nome, cognome e un numero di cellulare: sono dati riservati che non verranno pubblicati. La redazione, tra tutti i messaggi che arriveranno, sceglierà quelli che, a suo giudizio, sono i più dolci, i più simpatici o i più toccanti. Anche se tutti verranno pubblicati, saranno questi ultimi a ricevere un regalo speciale.