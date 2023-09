Mandateci le foto degli alunni che vanno in prima elementare

Mancano ormai poche ore all’inizio dell’anno scolastico 2023-2024 e siamo pronti a riproporre la nostra iniziativa rivolta ai bambini che cominciano la scuola primaria (o elementare, per usare il termine più tradizionale enoto). Chiediamo infatti ai nostri lettori di inviarci le foto del primo giorno di prima elementare. Sarà un bel modo per fissare un momento forte nella vita dei genitori e dei piccoli. Come negli anni passati, dunque, il Carlino lancia un appello ai lettori: le fotografie vanno mandate via mail all’indirizzo [email protected] entro le ore 13 di domani, 15 settembre. Le mail dovranno contenere nome e cognome dell’alunno, scuola e classe frequentata.

In allegato, dovrà obbligatoriamente esserci un’autorizzazione firmata da entrambi i genitori che ci dia il consenso a pubblicare l’immagine (è sufficiente scrivere su un foglio, fargli una foto e allegarla alla mail). Nell’oggetto della mail chiediamo di scrivere: primo giorno di scuola 2023.

I lettori troveranno poi tutte le loro foto pubblicate sul giornale di sabato 16 settembre.