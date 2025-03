Mangiare a colori. Vibrazioni ed energia: così si sceglie il cibo

Scegliere di mangiare un tipo di cibo al posto di un altro può sembrare un’azione scontata, o dettata dalle mere preferenze del consumatore, ma spesso non è così.

Il colore dell’alimento e le "energie e vibrazioni" che ci trasmette possono giocare un ruolo importante nella scelta. Questo il senso del progetto formativo denominato ’Io mangio a Colori’, promosso dalla Aps ’Un’altra Storia’ con il sostegno del Mc Donald’s di Forlì, che verrà messo in campo alla scuola superiore di primo grado "Caterina Sforza". "Il nostro intento – spiega Valentina Vimari, presidente di ’Un’altra storia’ – è quello di far conoscere l’energia vitale dei cibi. Ai ragazzi verrà insegnato a percepire l’energia nelle quali tutti viviamo e li aiuterà a scegliere i cibi in base alle loro reali necessità e non solamente per semplici abitudini alimentari".

L’iniziativa sarà divisa in tre incontri (oggi, il 18 e il 25 marzo 2025) da tre ore ciascuno e coinvolgerà due classi, una prima e una terza media, per un totale di 54 alunni. Alle lezioni frontali, svolte dalla consulente di alimentazione naturale certificata Maria Pia Occhipinti, si accompagneranno laboratori interattivi e giochi didattici per stimolare il più possibile l’interesse dei ragazzi. "A quell’età è importante che i ragazzi abbiano questo tipo di informazioni, ossia – continua Vimari – intercettare il motivo per cui scelgono di mangiare qualcosa rispetto ad altro, con che tipo di consapevolezza lo fanno e perché". La collaborazione del Mc Donald’s forlivese, nella persona del licenziatario Andrea Zocca, vuole sottolineare non solo l’ingente importanza dei fast food nelle scelte alimentari soprattutto tra i giovani, ma anche un segnale di vicinanza di una realtà mondiale al territorio forlivese: "Vogliamo dare qualcosa alla comunità che ci ospita – sottolinea Zocca –, siamo un attore importante nell’alimentazione dei giovani e anche noi come ristoratori non diamo solo cibo ma anche emozioni. Consci di questa importanza, abbiamo deciso di partecipare, in linea con gli obiettivi della mission di sostenibilità sociale che il nostro gruppo persegue".

Il progetto è già stato rinnovato anche per il prossimo anno scolastico, con l’obiettivo primario di coinvolgere più ragazzi possibile. "Questa attività va oltre il semplice approccio tradizionale di scelta del cibo. Nei nostri incontri – spiega Enrica Malerba, dirigente vicario della ’Caterina Sforza’ – tratteremo il cibo, oltre che per il suo valore nutrizionale, anche come energia e vibrazione che ogni alimento possiede, capace di influenzare il nostro corpo, le nostre emozioni e il nostro stato d’animo in ottica di benessere e inclusione".

Sergio Tomaselli