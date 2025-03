Mangione: "La mia comicità ’cruda e nuda’. Dopo il successo social, torno sul palco"

Questa sera alle 21 la Sala San Luigi ospiterà la comica Alice Mangione, celebre per essere l’ideatrice e animatrice, insieme al marito Gianmarco Pozzoli, del progetto social ‘The Pozzolis Family’, che dal 2016 li porta sugli schermi degli smartphone di tutta Italia per condividere la loro vita da genitori con la loro irresistibile verve comica, e che ha preso anche la forma di tre tournée nei teatri della penisola. Ma il debutto di Mangione arriva prestissimo, quando nel 2004, appena ventenne, partecipa a ‘Mai dire martedì’ al fianco di Maccio Capatonda, e negli anni divide la sua carriera tra tv (molti ricorderanno le sue performance a ‘Colorado’, su Italia 1, e la recente sfida nella seconda stagione di ‘Lol 2 – Chi ride è fuori’ su Prime Video), teatro e cinema, a partire da ‘Un fidanzato per mia moglie’, accanto al duo Luca e Paolo. Mangione porterà sul palco forlivese il monologo ‘Cruda e nuda’, i cui biglietti sono acquistabili su www.liveticket.it o, in caso di posti ancora disponibili, la sera dello spettacolo presso la sala. Dalle 20 nel foyer saranno disponibili le bevande del Bifor.

Alice Mangione, questo è il suo primo spettacolo in solitaria da quando ha intrapreso il longevo e fortunato progetto con suo marito. Dove è nata l’idea di riprendere in mano la carriera da solista?

"Avevo un po’ di tempo, quindi anziché rilassarmi fissando un muro vuoto, come sarebbe stato più saggio fare, ho pensato di realizzare uno spettacolo, con cui sto girando l’Italia. Ho voluto tornare ad avere un progetto mio quando, negli ultimi spettacoli con la ‘Pozzolis Family’, mi sono accorta di aver voglia di esprimere delle cose che all’interno di quel palco non avrei potuto dire, quindi mi serviva uno spazio tutto mio, per confrontarmi con una nuova me che nel frattempo ha compiuto quarant’anni, un grosso giro di boa che cambia la prospettiva".

In cosa questa tournée è diversa dagli altri show di stand up comedy portati in giro per l’Italia in precedenza?

"In questo show esco dai temi che generalmente tocchiamo nel progetto di famiglia: banalmente, il tema della maternità non viene minimamente toccato in questo spettacolo, argomento che invece rimane uno dei principali detentori comici e riflessivi della comicità portata avanti con mio marito. Ma ne avevo parlato talmente tanto che ne ero satura. Qui mi concedo la possibilità di presentarmi come essere umano, di parlare di me come individuo".

Quindi a chi è diretto ‘Cruda e nuda’?

"Lo spettacolo è assolutamente godibile da tutti. Mi dà grande soddisfazione rendermi conto di come il pubblico che viene a vedermi sia ancora più eterogeneo di quello che abbiamo con la ‘Pozzolis Family’, e questo è molto sfidante per me: mamme con figlie, ragazze, nonne, amiche, sorelle e anche partner coraggiosi, che probabilmente vengono trascinati, ma che poi diventano talvolta protagonisti delle storie che racconto".

Lei ha portato la sua comicità su diversi schermi: dalla televisione, con l’esordio in ‘Mai Dire Martedì’ e la recente comparsa nella seconda stagione di ‘Lol’, al cinema con ‘Oggi Sposi’, e infine sul più piccolo dei dispositivi, lo smartphone. Dove sente di esprimersi maggiormente come comica?

"Per me è sempre il palco. Perché tutte queste forme sono sempre filtrate dalla giornata in cui il contenuto viene registrato, da cosa le fotocamere scelgono di riprendere, dal montaggio, e di conseguenza il prodotto finale difficilmente è autentico, ci sono sempre passaggi di questo telefono senza fili che talvolta perdono dei pezzi o modificano il messaggio. Invece quello che succede a teatro è un po’ come a Las Vegas, perché resta a teatro, irripetibile nella serata in cui va in scena. Ogni spettacolo è a sé, anche perché oramai siamo abituati a filtrare tutto attraverso uno schermo sempre più piccolo, e invece il dedicare una serata alla proposta creativa di un professionista è speciale".

Torniamo alle origini. Come ha capito che questa poteva essere la sua professione?

"Inizialmente volevo fare la rockstar, ma in realtà non c’è stato un momento in cui ho arbitrariamente deciso che sarebbe stata la mia professione: era semplicemente l’unica cosa che potevo fare. È stata una vocazione fortunata, non ho mai dato spazio ad altro, e con buona volontà, lavoro e un po’ di fortuna sto continuando a mettermi in connessione con me stessa e con il pubblico in questo modo".